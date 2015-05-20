Соглашение о макрофинансовой помощи ЕС Украине подпишут на саммите в Риге
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро будет подписано на саммите "Восточного партнерства" в Риге (Латвия), который состоится 21-22 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской сегодня в Киеве.
"Завтра на саммите "Восточного партнерства" в Риге будет подписано окончательное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд 800 миллионов евро", - сообщил Порошенко.
Вместе с тем он выразил уверенность, что реструктуризация украинских долговых обязательств будет проведена при поддержке международных партнеров.
Читайте такжеРуководство ЕС подписало решение о предоставлении Украине €1,8 млрд помощиКак сообщал УНИАН, 31 марта Европейский Совет принял решение о выделении Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.
Средства выделяются с целью стабилизации экономики Украины на проведение реформ, улучшение платежного баланса, как определено Международным валютным фондом.
Помощь будет доступна в течение 2,5 лет и предоставляться в виде кредитов, которые будут выплачиваться в три этапа.
В апреле Европейский парламент подавляющим большинством голосов одобрил предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.