Украинские банки за 4 месяца получили почти 83 миллиарда гривень убытков

Банковская система Украины по итогам января-апреля 2015 года получила 82,802 млрд грн убытков, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, на финансовый результат банковской системы негативно повлияли убытки банков, отнесенных к категории неплатежеспособных и в которых были введены временные администрации. На эти банки приходится 68,5 млрд грн, или 83% убытков системы, без их учета убыток по системе составил 14,3 млрд грн.

Нацбанк отмечает, что рост суммарного убытка по системе обусловлен значительными объемами отчислений в резервы, которые за январь-апрель текущего года в 5 раз превысили объемы за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что доходы банков за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 32,9% - до 93,054 млрд грн, расходы - на 136,2%, до 175,856 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-марта 2015 года получила 80,9 млрд грн убытков, в том числе 80% полученных убытков сформированы неплатежеспособными банками.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.