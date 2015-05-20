Москва снова угрожает Киеву введением пошлин из-за свободной торговли Украины и ЕС

Глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявляет, что Россия введет пошлины для украинских товаров в случае неподписания юридически обязывающих документов, учитывающих интересы РФ при имплементации Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза с 1 января 2016 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, комментируя трехсторонние переговоры в Брюсселе.

«Мы не ставили вопрос о продлении этого 15-месячного перерыва, потому что просто так потеря времени нам не нужна, нам нужно достигать результата: либо на самом деле услышали и мы получаем устраивающие нас юридически обязывающие документы, либо мы будем вынуждены действовать в соответствии с 959-м постановлением правительства («О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Украина» от 22 сентября 2014 года – УНИАН)», - сказал Улюкаев.

Он утверждает, что «озабоченность РФ» нашла понимание со стороны европейских и украинских коллег. «Договорились, что эксперты начинают работу по группам, для того чтобы готовить в срок до июля те документы, статус которых ещё предстоит уточнить. Это могут быть протоколы к соглашению Украины и ЕС, могут быть отдельные соглашения, которые входят в единый пакет с этим соглашением и которые должны вступить в силу одновременно с этим соглашением», - сказал Улюкаев.

Он сообщил, что по итогам этой работы до конца июля РФ должна принять решение, устраивает ли ее такой набор документов.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Недавно Россия опять обратилась к Евросоюзу с просьбой отложить до 2017 года вступление в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Однако в Евросоюзе заверили, что отсрочки экономической части ассоциации не будет.

18 мая в Брюсселе после трехсторонних консультаций между Украиной, Евросоюзом и РФ относительно некоторых аспектов имплементации соглашения о создании ЗСТ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ больше не имеет возражений относительно полной имплементации соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.