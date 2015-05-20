Гривня на межбанке выросла уже до 21,05 за доллар

В среду, 20 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,55/21,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,8390/23,3880 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4110/0,4210 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 20,8127 грн/долл., к этому часу было заключено 526 сделок на сумму 473,76 млн долл.