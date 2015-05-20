Греция угрожает дефолтом в случае неполучения денег от кредиторов

Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса надеется достичь соглашения о помощи в обмен на реформы в ближайшие дни, однако Евросоюз и МВФ менее оптимистичны и говорят, что переговоры продвигаются слишком медленно для этого, пишет Рейтер.

Греческие чиновники теперь указывают на то, что приближается срок новых платежей МВФ на общую сумму около 1,5 миллиарда евро ($1,7 миллиарда), и хотят заключить соглашение до 5 июня, когда необходимо будет сделать первый транш фонду в размере 300 миллионов евро.

"Наступил момент, когда переговоры приближаются к критической точке. Наступил момент истины, 5 июня, - сказал Никос Филис, представитель партии Сириза, телеканалу ANT1. - Если к этому дню не будет сделки, которая решит нынешнюю финансовую проблему, они не получат никаких денег".

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Переговоры между Грецией и ее кредиторами оказались в тупике из-за требования Афин отменить трудовую и пенсионную реформы, а также снизить бюджетные ориентиры, установленные в рамках ее программы помощи.

В числе уступок, на которые идут Афины - введение специального налога на банковские трансакции, однако его обсуждение только началось, сообщили два источника, близких к переговорам.

Правительство Ципраса дало понять, что, если переговоры провалятся, оно в первую очередь заплатит пенсионерам и госслужащим, прежде чем обслуживать долг.

Аналитики говорят, что нехватка денег в стране усиливается и рано или поздно ей понадобится новая финансовая помощь, чтобы избежать банкротства. Рейтинговое агентство Moody's сообщило, что велика вероятность введения контроля за капиталом и заморозки депозитов в стране, поскольку вкладчики выводят деньги из банков, опасаясь национального банкротства и выхода Греции из еврозоны.