Россия выдвинула свои требования к соглашению Украина-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным, комментируя трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ в Брюсселе по экономической части соглашения.

«Мы зафиксировали все же возможность продвижения в короткие сроки - до конца июля - из той озабоченности, которую мы высказывали. При этом наша позиция: мы действительно имеем основания для того, чтобы уже сегодня вводить ответные меры в отношении режима наибольшего благоприятствования, поскольку наши украинские коллеги проводят политику латентного внедрения некоторых положений данного соглашения, что противоречит нашим сентябрьским договоренностям», - сказал Улюкаев.

Одновременно он подчеркнул, что есть возможность положительного решения. «Мы предъявили перечень из шести базовых пунктов, который и был обсужден на этой встрече», - сообщил Улюкаев.

По его словам, первый пункт – в сфере тарифного регулирования, «чувствительные для нас товарные позиции, по которым РФ предлагает установить переходные периоды до либерализации их в соответствии с соглашением Украины и ЕС».

Как отметил Улюкаев, Россия подняла вопросы таможенного администрирования, налаживания соответствующего электронного документооборота, информационного взаимодействия, определения страны происхождения товаров, чтобы правильно использовать преференциальный режим, чтобы под него не попадали товары происхождением из третьих стран.

Говоря о техническом регулировании, он подчеркнул, что РФ считает правильным сохранить ситуацию, в которой украинские компании имеют возможность выбора между стандартами, действующими по соглашениям СНГ, и европейскими стандартами.

Улюкаев назвал важным также подключение Украины к системе электронной сертификации, которая работает в рамках Евразийского экономического союза, чтобы быть уверенными в достоверности соответствующих данных, а также сохранение действия системы сертификатов.

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По его словам, в сфере энергетики важно «сохранение параллельной работы объединённой энергетической системы Российской Федерации и Украины, чтобы не было необходимости вводить в действие запасные генерирующие и сетевые мощности».

Отвечая на вопрос Путина, Улюкаев сообщил, что дата следующей трёхсторонней встречи не определена, но эксперты начинают работать в двухнедельный срок и должны доложить на министерский уровень до начала июля.

«В июле предполагается, после того как эксперты представят свой доклад, назначить дату следующего политического мероприятия», - сказал Улюкаев.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Недавно Россия опять обратилась к Евросоюзу с просьбой отложить до 2017 года вступление в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Однако в Евросоюзе заверили, что отсрочки экономической части ассоциации не будет.

18 мая в Брюсселе после трехсторонних консультаций между Украиной, Евросоюзом и РФ относительно некоторых аспектов имплементации соглашения о создании ЗСТ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ больше не имеет возражений относительно полной имплементации соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.