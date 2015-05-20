Официальный курс гривни стремительно приближается к 20 за доллар

20:04, 20 мая 2015
Финансы
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Украинская валюта сегодня сильно укрепилась.

Гривня заметно выросла / Фото УНИАН

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2081.2662 (20 мая – 2125.2580);

100 евро – 2313.9518 (20 мая – 2376.0384);

10 российских рублей – 4.1799 (20 мая – 4.3216).

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Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к закрытию торгов выросла уже до 21,05 за доллар.

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