Официальный курс гривни стремительно приближается к 20 за доллар

Украинская валюта сегодня сильно укрепилась.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2081.2662 (20 мая – 2125.2580); 100 евро – 2313.9518 (20 мая – 2376.0384); 10 российских рублей – 4.1799 (20 мая – 4.3216). Читайте такжеДепутаты согласились увеличить независимость Нацбанка Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к закрытию торгов выросла уже до 21,05 за доллар.

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