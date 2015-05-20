Официальный курс гривни стремительно приближается к 20 за доллар
20:04, 20 мая 2015Финансы
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Украинская валюта сегодня сильно укрепилась.
Гривня заметно выросла / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2081.2662 (20 мая – 2125.2580);
100 евро – 2313.9518 (20 мая – 2376.0384);
10 российских рублей – 4.1799 (20 мая – 4.3216).
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Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к закрытию торгов выросла уже до 21,05 за доллар.
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