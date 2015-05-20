Украина одна из самых коррупированных в бизнесе стран - EY

Об этом свидетельствует исследование, проведенное международной аудиторской и консалтинговой компанией Ernst & Young, пишет Deutsche Welle.

Результаты опроса 100 работников крупных компаний по сравнению с прошлым годом обнаружили увеличение с 60 до 80% количества респондентов, которые ответили утвердительно на вопрос: "Считаете ли вы, что взяточничество и коррупция широко распространены в вашей стране?".

По словам управляющего партнера компании EY в Украине и сопредседателя Центра по исследованию быстро развивающихся рынков Алексея Кредисова, такой ответ можно рассматривать как "желтую карточку" эффективности и скорости реформ, направленных на борьбу с коррупцией в Украине.

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"Ухудшение оценки деловой среды очевидно. Это могло быть вызвано как снижением экономических показателей на макро- и микроуровне, так и несоответствием темпов развития антикоррупционных практик в бизнесе и на государственном уровне", - считает он.

Кроме того, 24% опрошенных в Украине назвали неукоснительное соблюдение антикоррупционной политики путем к меньшей конкурентоспособности их бизнеса.

Как отмечается, 20% опрошенных указали, что они считают оправданным умышленное искажение финансовых результатов, если это необходимо для выживания бизнеса. Зато в других странах такой шаг считают оправданным лишь четыре процента респондентов.

В EY считают, что этот факт должен вызвать беспокойство владельцев, кредиторов и других пользователей финансовой отчетности.

В то же время опрос EY показал, что самой коррумпированной страной в бизнесе считается Хорватия, где о распространенности коррупции в бизнесе заявили более 92% местных респондентов.

Португалия заняла пятое место с результатом 82% опрошенных. Украина заняла седьмую строчку антирейтинга.

В ходе исследования EY были опрошены 3,8 тысяч членов советов директоров, руководителей среднего и высшего звена в 38 странах мира.