Пять крупнейших банков мира заплатят рекордный штраф - BBC

Четыре банки - JPMorgan, Barclays, Citigroup и RBS - согласились признать себя виновными в уголовных обвинениях, выдвинутых им властями США, сообщает ВВС Украина.

Пятый банк - UBS - признает себя виновным в манипулировании банковскими учетными ставками.

Наибольший штраф $2,4 млрд заплатит банк Barclays, который в ноябре прошлого года не согласился сотрудничать с расследованиями британских, американских и швейцарских регуляторов.

Банк Barclays также увольняет с работы восьмерых своих работников, которые были причастны к нарушениям.

По словам генерального прокурора США Лоретты Линч, начиная с 2007-го и на протяжении пяти лет торговцы валютой использовали частные электронные чаты для манипулирования обменными курсами.

Читайте такжеУкраинские банки за 4 месяца получили почти 83 миллиарда гривен убытков

Такие действия нанесли ущерб "бесчисленным потребителям, инвесторам и институтам в целом мире", говорит госпожа Линч.

Регуляторы говорят, что в период между 2008 и 2012-м годами несколько трейдеров образовали картель и, пользуясь чатами, манипулировали курсами валют для собственной выгоды.

Одного трейдера банка Barclays, которого пригласили присоединиться к картелю, предупредили о рисках таким образом: "Наломай дров - и будешь спать ночью с одним глазом постоянно открытым".

Заговорщики использовали несколько приемов, а общим была схема влияния на цены ежедневного фиксирования обменного курса.

Ежедневный уровень обменного курса встновлюють, чтобы помочь предпринимателям и инвесторам должным образом оценить их активы и долговые обязательства, которые они держат в нескольких валютах.

До февраля этого года это делалось ежедневно в течение 30 секунд перед 16.00 по Лондонскому времени.

По сговору, получившем название "перестройка припасов", трейдер накапливал большие ставки в какой валюте и перед определением курса внезапно их сбрасывал.

Другие участники картеля были проинформированы о таких планах, и себе зарабатывали на этом.