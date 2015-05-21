Немецкий Deutsche Bank расследует отмывание денег в московском офисе

Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) о том, что через его московское отделение могли проводиться операции по отмыванию денег, сообщает онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin, передает Прайм.

По информации издания, речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро: сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Других мотивов, например попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным газеты, не прослеживалось.

Совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных на бирже процедур обеспечения прозрачности, пишет издание. При этом, по его данным, в банке происхождение денег также не было проверено. "Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил, откуда поступают деньги, сделки ни за что бы не состоялись", - сказал Manager Magazin источник в банке.

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В центральный офис во Франкфурте направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием Штефан Ляйтнер - директор по Европе (в том числе курирует Россию) и по соблюдению процедур.

Федеральное управление финансового надзора Германии подтвердило изданию, что в курсе этого инцидента.

Deutsche Bank сообщила журналу, что "небольшое число торговцев в Москве" отправлены в отпуск до завершения внутреннего расследования, которое будет проведено "в соответствии с высочайшими стандартами". Deutsche Bank также сообщил, что примет жесткие меры, когда обнаружит следы ненадлежащего исполнения сотрудниками своих обязанностей.