Глава Американской торговой палаты: Нельзя все проблемы в государстве списывать на войну

Если война не распространится по Украине, страна будет привлекать инвестиции

Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказал британец по паспорту Андрей Гундер, который несколько недель назад приступил к исполнению обязанностей президента Американской торговой палаты.

"Если она (война - Ред.) не будет распространяться на другие регионы, то нет (речь идет о помехах для инвестиций - Ред.). Есть примеры стран, которые находятся в состоянии военного конфликта, но при этом их экономика развивается - тот же Израиль. Так что, думаю, нельзя все списывать на войну", - говорит он.

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Глава Американской торговой палаты убежден, что Украина должна начать диалог с инвесторами, с бизнес-сообществом, объясняя, что происходит в стране.

"Например, недавно я был на заводе Антонова, где представляли новый самолет. На открытии не присутствовал ни президент, ни премьер. Почему? Если страна запускает новый самолет, об этом нужно громко заявлять", - уверен Гундер.

Также он отмечает, что новая власть начала слушать бизнес, но следующий важный этап — это начать слышать и что-то делать. Гундер говорит, что инвесторы, видя, что у власти находятся люди из бизнеса, верят, что тут можно делать бизнес.

Полный текст интервью Андрея Гундера читайте в выпуске журнала "Новое время" 22 мая.