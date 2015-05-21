ООН резко ухудшила прогноз по экономике России

Организация объединенных наций (ООН) резко ухудшила прогноз по ВВП России на 2015 год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

В декабре эксперты всемирной организации считали, что экономика РФ вырастет на 0,2%, теперь они предрекают ей падение на 3%. Кроме того, ухудшен прогноз на 2016 год: в ООН полагают, что Россию ждет стагнация. Ранее предполагался рост на 1,2%.

При этом прогноз по России хуже, чем по странам СНГ. В 2015 году им предсказывают падение на 2,1%, в 2016-м — увеличение на 0,9%.

Специалист департамента по экономическим и социальным вопросам Григор Агабекян пояснил, что пересмотр прогноза по российской экономике связан скорее со снижением цен на нефть, нежели с международными санкциями. В прошлом докладе эксперты ООН базировались на средней цене на нефть в 90 долларов за баррель (сейчас баррель Brent торгуется около 65 долларов – ред.)

Агабекян рассказал, что в ООН ждут среднюю стоимость нефти на уровне 60 долларов в 2015 году и 70 долларов — в 2016 году. Эксперт отметил, что в текущих условиях России нужно уменьшать зависимость от внешних факторов, диверсифицировать экономику и улучшать инвестиционный климат.

В то же время, эксперт отметил, что наиболее негативные прогнозы по российской экономике не материализовались.

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По итогам первого квартала, ВВП России упал на 1,9%. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2015 году экономика РФ сократится на 3%. В Счетной палате ожидают, что спад в экономике будет существенно более глубоким, примерно как в кризис 2008-2009 годов. Тогда ВВП снизился на 7,8%.

В МВФ считают, что экономика России по итогам года сократится на 3,8%. Банк Morgan Stanley ждет, что ВВП упадет на 5%.