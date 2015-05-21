Евросоюз обещает малому бизнесу Украины, Молдовы и Грузии €3 миллиарда

Об этом заявил президент ЕИБ Вернер Хойер во время своего выступления на бизнес-форуме Восточного партнерства в Риге, сообщает "Европейская правда".

По его словам, соглашение должно быть подписано в четверг. Ранее такую возможность кратко анонсировал комиссар Йоханнес Хан.

Читайте такжеСоглашение о макрофинансовой помощи ЕС Украине подпишут на саммите в Риге

"Это позволит поддержать производителей Молдовы, Украины и Грузии, чтобы они могли пользоваться преимуществами ЗСТ", - пояснил президент ЕИБ.

По его словам, средства будут выделяться на адаптацию производств названных стран к стандартам ЕС. "Ранее такая помощь предоставлялась Молдове, теперь – расширим и на другие страны", - добавил он.

"Средства будут предоставляться совместно с ЕБРР", - подчеркнул президент ЕИБ.

Читайте такжеБеларусь и Армения отказались подписывать декларацию Рижского саммита из-за формулировок по Крыму

Хойер также назвал более высокую сумму кредитной линии, чем говорил накануне Йоханнес Хан.

"Общая сумма помощи достигнет 3 млрд евро, часть будет предоставлена на безвозвратной основе", - сообщил Вернер Хойер. Напомним, Хан говорил о 2 млрд евро.