Евросоюз обещает малому бизнесу Украины, Молдовы и Грузии €3 миллиарда
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подтвердил, что планирует оказать помощь представителям малого и среднего бизнеса Украины, Молдовы и Грузии, а также увеличил прогнозные объемы до 3 млрд евро.
Об этом заявил президент ЕИБ Вернер Хойер во время своего выступления на бизнес-форуме Восточного партнерства в Риге, сообщает "Европейская правда".
По его словам, соглашение должно быть подписано в четверг. Ранее такую возможность кратко анонсировал комиссар Йоханнес Хан.
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"Это позволит поддержать производителей Молдовы, Украины и Грузии, чтобы они могли пользоваться преимуществами ЗСТ", - пояснил президент ЕИБ.
По его словам, средства будут выделяться на адаптацию производств названных стран к стандартам ЕС. "Ранее такая помощь предоставлялась Молдове, теперь – расширим и на другие страны", - добавил он.
"Средства будут предоставляться совместно с ЕБРР", - подчеркнул президент ЕИБ.
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Хойер также назвал более высокую сумму кредитной линии, чем говорил накануне Йоханнес Хан.
"Общая сумма помощи достигнет 3 млрд евро, часть будет предоставлена на безвозвратной основе", - сообщил Вернер Хойер. Напомним, Хан говорил о 2 млрд евро.