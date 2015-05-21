Гривня продолжает укрепляться - на межбанке 20,75 за доллар

В четверг, 21 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,58/20,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,91/23,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4120/0,4160 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 20,6866 грн/долл., к этому часу было заключено 27 сделок на сумму 12,9 млн долл.