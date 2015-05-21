Рубль падает из-за планов Банка России увеличить покупку валюты

Рубль показывает отрицательную динамику на торгах четверга после комментариев ЦБР о возможности изменения объемов интервенций, что было воспринято рынком как риск увеличения ежедневных покупок валюты регулятором, но продажи экспортной выручки и дорожающая нефть смягчают текущую отрицательную динамику.

Об этом пишет Рейтер.

Реакцией стало движение доллара в начале биржевых торгов на сессионный максимум 50,15 рубля, после чего участники рынка отметили появление валютных "офферов" от экспортеров.

К 12.40 по киевскому времени доллар расчетами "завтра" уже торговался на Московской бирже вблизи отметки 49,80 рубля, что на 0,2 процента выше предыдущего биржевого закрытия.

Евро к 12.40 оценивался в 55,53 рубля, что на 0,7 процента выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеБанк России решил понизить ключевую ставку до 12,5%"Рубль начал сессию со снижения, после того как появились ожидания расширений интервенций ЦБ. Центробанк провел очередные вербальные интервенции, которые призваны остудить спекуляции на росте рубля", - считают аналитики банка Нордеа. Одновременно они указывают на то, что экспортеры в конце месяца будут покупать рубль под уплату предстоящих налогов, и это поддержит рубль, "хотя в среднесрочной перспективе доллар видится все же выше 50 рублей".

Центробанк с 13 мая покупает валюту на рынке, до $200 миллионов в день, для пополнения своих резервов. За 5 торговых сессий ЦБ купил почти $1 миллиард.