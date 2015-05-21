Российский Минфин передумал: пик падения экономики еще не пройден
Ранее Силуанов заявлял, что пик падения российской экономики придется на 1-й квартал 2015 года, теперь уже ожидает наибольшего снижения ВВП в 3-м квартале.
По итогам 2015 года валовой внутренний продукт (ВВП) России сократится на 2,5%, при этом пик падения придется на июль-сентябрь.
Как пишет РБК, об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с миссией МВФ.
Читайте такжеООН резко ухудшила прогноз по экономике России«Нам удалось принять верные решения в прошедшие месяцы, и ситуация в финансовой сфере имеет тенденцию к стабилизации. Падение ВВП в текущем году оцениваем в 2,5%, пик падения придется на 3-й квартал, к концу года ситуация улучшится», — цитирует Силуанова пресс-служба Минфина на своей официальной странице в Twitter.
Ранее министр заявлял, что пик падения экономики придется на 1-й квартал 2015 года. «1-й квартал будет самым слабым по экономическому росту — именно на него пришлась основная часть неизбежной адаптации экономической динамики. Однако уже со второго полугодия мы не исключаем возможности возобновления роста», — сказал Силуанов в середине апреля на расширенной коллегии Минфина.
Падение ВВП в текущем году оцениваем в 2,5%, пик падения придется на третий квартал, к концу года ситуация улучшится - #Силуанов
— Минфин России (@ru_minfin) 21 Травень 2015