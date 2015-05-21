Российский Минфин передумал: пик падения экономики еще не пройден

По итогам 2015 года валовой внутренний продукт (ВВП) России сократится на 2,5%, при этом пик падения придется на июль-сентябрь.

Как пишет РБК, об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с миссией МВФ.

Читайте такжеООН резко ухудшила прогноз по экономике России«Нам удалось принять верные решения в прошедшие месяцы, и ситуация в финансовой сфере имеет тенденцию к стабилизации. Падение ВВП в текущем году оцениваем в 2,5%, пик падения придется на 3-й квартал, к концу года ситуация улучшится», — цитирует Силуанова пресс-служба Минфина на своей официальной странице в Twitter.