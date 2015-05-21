Украинско-американский совет по торговле и инвестициям после трехлетнего перерыва возобновил работу

Украинско-американский совет по торговле и инвестициям, прекративший свою деятельность 3 года назад, возобновил работу, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, в Киеве прошло заседание украинской части совета под председательством заместителя министра - торгового представителя Украины Натальи Мыкольской, целью которого является подготовка к полноценному заседанию с участием американских партнеров 28-29 мая.

«Хотелось бы попросить, чтобы поднимаемые на заседании совета вопросы были практичными, требующими немедленного решения в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и стратегическими, которые определяли бы направления движения", - подчеркнула торговый представитель Украины.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы защиты интеллектуальной собственности, ликвидации двухсторонних торговых барьеров и доступа украинских товаров на американский рынок.

Читайте такжеУкраина и США подписали соглашение о кредитных гарантиях на $1 миллиардТакже украинская часть совета обсудила вопрос проведения Украинско-американского бизнес-саммита, запланированного на 13 июля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус заявлял, что Украина и США договорились о проведении 28-29 мая в Киеве заседания совета по торговле и инвестициям, которое не проводилось три года.

Кроме того, на июль текущего года запланирован Украинско-американский бизнес-саммит (US-Ukraine Business Summit), который пройдет в Вашингтоне.