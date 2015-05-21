Всемирный банк призывает украинские власти ускорить борьбу с коррупцией

Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией за последний год, но необходимо ускорить этот процесс, заявил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в ходе встречи в Министерстве юстиции Украины.

«Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией в течение последнего года, но еще многое нужно сделать и, честно говоря, это нужно делать еще быстрее. Потому что вы понимаете, что ожидания общественности очень высокие», - сказал Фан.

В частности, он отметил прогресс в направлении борьбы с коррупцией в энергетической сфере, где устранены посредники между «Нафтогазом» и «Газпромом», установлено рыночное ценообразование на газ для потребителей и принят ряд законов.

«Также я бы хотел поприветствовать принятие парламентом и правительством ряда антикоррупционных законов. Безусловно, это очень важный шаг, но борьба с коррупцией требует дальнейших усилий. Когда создана законодательная база для борьбы с коррупцией, важно внедрять практические шаги», - добавил Фан.

По его словам, в этом направлении необходимо ускорить работу по организации Национального агентства по предотвращению коррупции, в том числе создать межведомственную рабочую группу и ускорить процесс электронного декларирования доходов чиновников.

Фан подчеркнул, что Всемирный банк и другие международные партнеры готовы оказывать нашей стране финансовую и техническую поддержку в направлении борьбы с коррупцией и улучшения государственного управления.

Читайте такжеС 2016 года декларации украинских чиновников хотят сравнивать с их стилем жизниКак сообщал УНИАН, в начале июля 2014 года Кабинет министров Украины принял антикоррупционную стратегию до 2017 года. Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, представляя стратегию, возобновить экономический рост в стране невозможно без реального эффективного удара по основному препятствию на пути реформ – коррупции, и правительство уже рассматривает 10 конкретных шагов в рамках этой стратегии.

14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», после чего было создано само бюро как правоохранительный орган, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Впоследствии, в марте этого года, правительство создало еще одни, превентивный орган, - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства этого нацагентства.