Украинцы за три месяца перевели из-за рубежа более $500 миллионов

Украинцы в первом квартале 2015 году перевели в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода 502,5 млн долл. США (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, всего с использованием внутрибанковских, внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, граждане страны в первом квартале перевели за пределы Украины 137,8 млн долл. США (в эквиваленте). Объем переводов в пределах Украины составил 12,6 млрд грн.

Читайте такжеУкраинцы за год перевели из-за рубежа $3,9 млрдТакже сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2015 года на территории Украины осуществляли деятельность 24 системы перевода средств, созданных резидентами, в том числе 19 банковских систем перевода средств и пять систем небанковских учреждений. Помимо этого, на территории страны функционировали 19 международных систем перевода средств, созданных нерезидентами. Участниками таких систем являются банки Украины, небанковские финансовые учреждения и «Укрпочта».

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2014 году перевели в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода 3,885 млрд долл. США (в эквиваленте).