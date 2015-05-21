Иностранные инвесторы требуют от Украины в судах 170 миллиардов гривень

Общая сумма требований по судебным спорам к Украине от международных инвесторов и других юридических лиц составляет около 170 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра юстиции Украины Антон Янчук.

"Очень важная часть работы как Министерства юстиции, так и других органов государственной власти, составляет сопровождение интересов Государства Украина в спорах с иностранными, международными инвесторами и другими иностранными юридическими лицами. Я хочу вас проинформировать, что в настоящее время Министерство юстиции осуществляет сопровождение 19 судебных споров с участием Украины и иностранных инвесторов, а также ведет работу по досудебной медиации по 21 претензии к Государству Украина", - подчеркнул Янчук.

Читайте такжеПрямые иностранные инвестиции в Украину из-за падения гривни снизились на 10%По его словам, "сейчас общая сумма требований по спорам и по судебным делам составляет около 170 миллиардов гривень".

Для сравнения Янчук отметил, что в 2014 году совокупная сумма исковых требований к государству составила около 30 млрд грн, а в 2013 г - около 20 млрд грн.

Заместитель министра объяснил, что такое существенное повышение судебных споров связано с рядом причин, которые, по его словам, являются объективными.

Так, к первой причине он отнес "оккупацию части территории Украины и вооруженную агрессию России на востоке Украины". "Это определенным образом мотивирует иностранных инвесторов к оперативной защите своих прав и интересов", - сказал Янчук.

Ко второй причине он отнес "сопротивление олигархов процессам деолигархизации, которые, например, в ответ на повышение налогов за пользование природными ресурсами инициируют искусственные претензии к государству, пользуясь сложной экономической ситуацией".

К третьей причине он отнес изменение курса гривни к иностранным валютам.

"И четвертая причина, это известная причина, одна из причин проведения судебной реформы, это ненадлежащее функционирование судебной системы Украины", - подчеркнул Янчук.

Также он отметил, что требования иностранных инвесторов основываются, например, когда государством Украина заключаются двусторонние соглашения о признании и взаимной защите инвестиций с другими государствами. "Эти соглашения содержат определенный перечень обязательств в отношении инвестора-резидента другого договорного государства и его прав", - сказал Янчук, отметив, что обычно эти права сформулированы достаточно широко, а обязательства государства - достаточно жестко.

Янчук пояснил, что нарушение права инвестора может заключаться в необеспечении его права на доступ к правосудию, справедливый суд или оперативное рассмотрение его дела.