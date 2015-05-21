Укрепившаяся гривня на межбанке сегодня остановилась на 20,75 за доллар
17:45, 21 мая 2015Финансы
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Гривня на валютном рынке продолжает отвоевывать позиции у доллара.
REUTERS
В четверг, 21 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,55/20,75.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,8330/23,0510, по отношению к российскому рублю – 0,4110/0,4150.
Читайте такжеУкраинцы за три месяца перевели из-за рубежа более $500 миллионовПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 20,6788 грн/долл., к этому часу было заключено 468 сделок на сумму 327,05 млн долл.
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