Укрепившаяся гривня на межбанке сегодня остановилась на 20,75 за доллар

В четверг, 21 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,55/20,75.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,8330/23,0510, по отношению к российскому рублю – 0,4110/0,4150.

Читайте такжеУкраинцы за три месяца перевели из-за рубежа более $500 миллионовПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 20,6788 грн/долл., к этому часу было заключено 468 сделок на сумму 327,05 млн долл.