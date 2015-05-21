Украинцы за месяц продали валюты на $205 миллионов больше, чем купили

Украинцы в апреле 2015 года продали иностранной валюты больше, чем купили у банков, на 205,4 млн долл., при этом тенденция превышения предложения валюты на наличном рынке над спросом продолжается третий месяц подряд, сообщается на сайте НБУ.

По информации НБУ, в апреле банки купили у населения 238 млн долл., продали – 32,6 млн долл.

По итогам января-апреля чистая продажа валюты населением составила 441,6 млн долл. (в эквиваленте).

Читайте такжеНацбанк объявил о стабилизации валютного рынка и настроился на снижение инфляцииКак сообщал УНИАН, украинцы в марте 2015 года продали иностранной валюты больше, чем купили у банков, на 129,2 млн долл.

Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в 2014 году составила 2,410 млрд долл., что на 469,5 млн долл. меньше показателя 2013 года в 2,880 млрд долл.