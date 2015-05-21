Нацбанк снова повысил курс гривни - уже до 20,67 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2067.8827 (21 мая – 2081.2662);

100 евро – 2302.1738 (21 мая – 2313.9518);

10 российских рублей – 4.1424 (21 мая – 4.1799).

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