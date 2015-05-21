МВФ ждет падения ВВП России на 3,4% в этом году

Фонд также полагает, что экономика страны сократится на 3,4 процента в этом году, добавил он.

Министерство экономики России ожидает падения экономики в этом году на 2,8 процента, аналитики - на 4,1 процента, сообщает Рейтер.

"ВВП, как ожидается, сократится на 3,4 процента в 2015 году в результате ухудшения внутреннего спроса, обусловленного падением реальных зарплат, высокой стоимостью капитала и слабым доверием", - сказал он на пресс-конференции.

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"Макроэкономическая политика властей помогла стабилизировать ситуацию, но сохраняется значительная неопределенность в отношении цен на нефть и геополитических рисков", - говорится в отдельном заявлении МВФ, направленном журналистам.

МВФ считает, что РФ нужна среднесрочная программа бюджетной консолидации, учитывающая постоянно низкие цены на нефть.

МВФ также полагает, что план рекапитализации банковского сектора РФ должен быть лучше проработан для обеспечения эффективного расходования госсредств.

Кроме того, МВФ ожидает замедления инфляции в РФ к концу 2015 года до 12,5 процента (прогноз Минэкономики - 11,9 процента, аналитиков - 11,7 процента).

Рамирес Риго выступал на завершении миссии МВФ в Москве, где представители фонда обсуждали экономическую политику с российским правительством.