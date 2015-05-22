Киев и Брюссель подписали меморандум о предоставлении Украине помощи на €1,8 миллиарда

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в рамках четвертого саммита "Восточного партнерства", который проходит в Риге.

От украинского правительства документ подписали министр финансов Наталья Яресько и председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, от Еврокомиссии – вице-президент Валдис Домбровскис.

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Подписание состоялось в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь 8 января 2015 года. После положительного голосования в Европейском парламенте, которое состоялось 25 марта, решение 15 апреля было закреплено подписями президента Европарламента Мартина Шульца и государственного секретаря по европейским делам парламента Латвии Занди Калнина-Лукасевичи.

Первый транш в размере 600 млн евро должен поступить уже в начале лета.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, меморандум о взаимопонимании определяет экономические и структурные реформы в шести сферах. Речь идет о государственных финансах, управлении и прозрачности, о деловом климате, энергетическом секторе, системе социальной безопасности и финансовом секторе. Цель этих реформ - способствовать достижению Украиной прогресса по ее основным краткосрочным приоритетам. Они определены в Повестке дня ассоциации между Украиной и Евросоюзом, одобренном Советом ассоциации Украина-ЕС 16 марта этого года.

Также в этих приоритетах учтены действующие обязательства Украины по проведению реформ в рамках ряда программ, в которых Киев принимает участие вместе с международными кредиторами, в частности с МВФ и Всемирным банком.

Домбровскис назвал помощь Украине в достижении ею мира и трансформации в современную, стабильную и процветающую экономику «одной из важнейших задач, с которым столкнулась Европа».

По словам Домбровскиса, Евросоюз планирует предоставить первый транш в размере 600 млн евро, как только вступит в силу меморандум после его ратификации Верховной Радой Украины.

Программа макрофинансовой помощи Украине может внедряться в течение 2015 года и в начале следующего года - при условии, если будут соблюдены все требования меморандума, а программа сотрудничества Украины с МВФ остается действенной.

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Новая макрофинансовая помощь Украине будет третьей такой программой для Киева с 2010 года. В 2014 и 2015 годах Еврокомиссия выделила 3,41 млрд евро в рамках двух подобных программ

Макрофинансовая помощь является инструментом ответа ЕС на кризисные ситуации, предоставляется странам-партнерам, имеющим жесткие проблемы с платежным балансом. Она дополняет помощь, которую предоставляет МВФ. Кредиты по макрофинансовой помощи финансируются через заимствования ЕС на рынках капитала. После этого средства перезаимствуются странам-бенефициарам на тех же финансовых условиях.