Украина получит первые €600 миллионов от Евросоюза во второй половине июня

Украина получит первый транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро в рамках подписанного сегодня меморандума между Европейской комиссией и правительством Украины во второй половине июня этого года после ратификации Верховной Радой Украины договорных документов и утверждения Советом директоров Международного валютного фонда результатов первого пересмотра программы с Украиной.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк напоминает, что средства пакета макрофинансовой помощи на 1,8 млрд евро согласно меморандуму будут поступать тремя траншами по 600 млн евро – два транша в 2015 году и один в 2016 году.

Одним из условий получения второго транша является принятие Национальным банком критериев для определения операций со связанными лицами, при этом регулятор сообщает, что 12 мая принял постановление № 315 «Об утверждении Положения об определении связанных с банком лиц», в котором, в частности, определен порядок предоставления банками информации регулятору о связанных с банком лиц, а также признаки, при наличии которых регулятор вправе определять физических и юридических лиц связанными с банком.

Условием получения третьего транша в направлении реформирования финансового сектора является создание центрального кредитного реестра с целью улучшения оценки банками кредитного риска и снижения в среднесрочной перспективе доли проблемных кредитов. Национальный банк сообщает, что проводит работу в этом направлении.

Также сообщается, что выделение второго и третьего траншей будет происходить не ранее чем через три месяца после выделения предыдущего и в случае положительного заключения Европейской комиссии по выполнению нашей страной структурных реформ в рамках меморандума с ЕК и удовлетворительного выполнения программы с МВФ.

«Мы высоко ценим поддержку международного сообщества, а также благодарны всем инвесторам и донорам, которые верят в то, что мы делаем, и способствуют осуществлению институциональных реформ в Украине», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия и правительство Украины подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро в рамках четвертого саммита «Восточного партнерства» в Риге (Латвия).

От украинского правительства документ подписали министр финансов Наталья Яресько и глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, от Еврокомиссии – вице-президент Валдис Домбровскис.

Подписание состоялось в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь 8 января 2015 года. После положительного голосования в Европейском парламенте, которое состоялось 25 марта, это решение 15 апреля было закреплено подписями президента Европарламента Мартина Шульца и государственного секретаря по европейским делам парламента Латвии Занды Калнина-Лукасевичи.