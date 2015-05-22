Гонтарева в упор не видит коррупции в банковской системе Украины

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляет об искоренении коррупции из банковской системы в государстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Риге, где проходит саммит «Восточного партнерства».

"Коррупция - это преступление, которое должно быть искоренено в нашей стране. Со стороны Национального банка, благодаря реформам, которые мы провели в банковской системе, я могу сказать, что об этом давно не идет речь", - заявила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля 2014 года Кабинет министров Украины принял антикоррупционную стратегию до 2017 года. Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, представляя стратегию, возобновить экономический рост в стране невозможно без реального эффективного удара по основному препятствию на пути реформ – коррупции, и правительство уже рассматривает 10 конкретных шагов в рамках этой стратегии.

14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», после чего было создано само бюро как правоохранительный орган, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

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