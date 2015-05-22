Яресько рассказала, куда пойдут деньги от Евросоюза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Риге сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

"Эти средства пойдут в Нацбанк на резервы, и часть правительство сможет использовать на фискальные нужды", - сказала она.

Яресько отметила, что чаще всего кредиты, которые получает Украина от партнеров, идут на погашение внешних долгов. "Мы берем новые, более долгосрочные и более дешевые кредиты, чтобы выплатить наши старые долги", - пояснила министр.

В этой связи она напомнила, что в текущем году было получено 3,1 млрд долларов кредитов, из которых 2,4 млрд долларов ушло на выплату внешних долгов. "Таким образом, мы улучшим платежный баланс. Одновременно мы говорим о реструктуризации долгов", - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия и правительство Украины сегодня, 22 мая, в рамках четвертого саммита «Восточного партнерства» в Риге подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.

От украинского правительства документ подписали министр финансов Яресько и глава Нацбанка Валерия Гонтарева, от Еврокомиссии – вице-президент Валдис Домбровскис.