Лондон оказался самым богатым городом Европы

Лондон оказался лидером среди городов Европейского Союза по самому высокому показателю ВВП на одного жителя.

Это следует из подсчетов Статистического бюро Европейского Союза (Евростата).

Согласно опубликованным данным, показатель ВВП на одного жителя Лондона составляет 325% сравнительно со средним показателем по Евросоюзу. Также в пятерку наиболее богатых городов региона Евростат включил Люксембург (258%), Брюссель (207%), Гамбург (195%) и Гронинген (187%).

Кроме того, в числе лидеров оказались Братислава (184%), Стокгольм (179%), Иль-де-Франс (175%) и Прага (173%).

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В последней пятерке регионов стран Евросоюза по ВВП на душу населения оказались один французский (27%), три болгарских (30%, 31% и 32%) и один румынский (34%) регионы.