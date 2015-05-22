Лондон оказался самым богатым городом Европы

14:10, 22 мая 2015
Финансы
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Показатель ВВП на одного жителя Лондона составляет 325% сравнительно со средним показателем по Евросоюзу.

REUTERS

Лондон оказался лидером среди городов Европейского Союза по самому высокому показателю ВВП на одного жителя.

Это следует из подсчетов Статистического бюро Европейского Союза (Евростата).

Согласно опубликованным данным, показатель ВВП на одного жителя Лондона составляет 325% сравнительно со средним показателем по Евросоюзу. Также в пятерку наиболее богатых городов региона Евростат включил Люксембург (258%), Брюссель (207%), Гамбург (195%) и Гронинген (187%).

Кроме того, в числе лидеров оказались Братислава (184%), Стокгольм (179%), Иль-де-Франс (175%) и Прага (173%).

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В последней пятерке регионов стран Евросоюза по ВВП на душу населения оказались один французский (27%), три болгарских (30%, 31% и 32%) и один румынский (34%) регионы.

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