Депутаты изменят механизм передачи прибыли Нацбанка в бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 мая, парламент рассматривал данный законопроект, но не смог принять решение.

Первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук на заседании парламента отмечал, что данным законопроектом изменяется механизм распределения прибыли НБУ.

По его словам, "предусматривается направлять прибыль НБУ, прежде всего, на пополнение резервов Нацбанка до уровня 10% денежно-кредитных обязательств, что соответствует мировым стандартам, а также предусматривается запретить авансовые перечисления прибыли Национального банка в бюджет и сделать это возможным только после утверждения финансовой отчетности НБУ с внешними аудиторами".

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Согласно законопроекту, вводится новая норма о том, что «часть прибыли к распределению Национального банка Украины определяется и перечисляется в государственный бюджет Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком резервов в порядке и размерах, определенных Законом "О Национальном банке Украины". При этом предусматривается в "Заключительных и переходных положениях", что данная норма применяется, начиная с составления проекта Государственного бюджета Украины на 2016 год.

Согласно законопроекту, НБУ исключается из перечня тех, кто составляет прогноз Государственного бюджета Украины на следующие за плановым два бюджетных периода, который основывается на ежегодном послании президента Украины в Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины, Программе деятельности Кабинета министров Украины, прогнозных и программных документах экономического и социального развития, государственных целевых программах.

Также предусматривается исключить норму о том, что прогноз Государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода включает индикативные прогнозные показатели валютно-курсовой политики, предоставленные Национальным банком Украины. Кроме того, исключается норма о том, что Национальный банк Украины подает президенту, Верховной Раде Украины и Кабинету министров: до 15 марта года, предшествующего плановому, - прогнозные монетарные показатели на следующий год; до 1 апреля года, предшествующего плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению текущего года, которая будет подлежать перечислению в Государственный бюджет; до 1 сентября года, предшествующего плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению в следующем году, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.