Срок ликвидации «Брокбизнесбанка» Курченко продлили на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок процедуры ликвидации «Брокбизнесбанка», принадлежащего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко, до 10 июня 2016 года включительно.

По информации фонда, также на этот срок продлены полномочия ликвидатора банка Александра Куренного.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта прошлого года в банке работала временная администрация.

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«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.