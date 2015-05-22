В Узбекистане из-за дефицита валюты приостановили ее обмен

Центральный банк Узбекистана приостановил операции по обмену иностранных валют в стране, передает Узбекская редакция Радио Азаттык.

По заявлениям официальных представителей банка, граждане Узбекистана и компании страны не смогут проводить обменные операции с валютой по меньшей мере до начала июля.

Несколькими днями ранее Центробанк направил премьер-министру Узбекистана предупреждение о дефиците наличности в экономике. Объявленное Центробанком решение подчеркивает острый недостаток иностранной валюты в экономике.

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Объем денежных переводов трудовых мигрантов из России в Узбекистан резко сократился вследствие небывалого роста доллара США по отношению к российскому рублю и экономического кризиса. На прошлой неделе курс доллара на черном рынке достиг рекордной отметки в пять тысяч узбекских сумов.