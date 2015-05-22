Гривня уходит на выходные с курсом 21 за доллар

В пятницу, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,80/21,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,9770/23,1940 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4150/0,4190 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк объявил о стабилизации валютного рынка и настроился на снижение инфляции

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,8369 грн/долл., к этому часу было заключено 504 сделки на сумму 377,62 млн долл.