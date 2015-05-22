The Economist: для спасения Украины Запад должен увеличить финпомощь и сократить ее долги

Запад должен выделять больше финпомощи Украине и сократить долговую нагрузку, как в свое время это делали для Польши.

Об этом пишет авторитетное британское издание The Economist, передает «Тиждень».

В статье отмечают, что сразу после распада СССР население Польши составляло 38 млн, Украины – 52 млн. Польские показатели ВВП не превышали украинские, и ее экономика под бременем внешнего долга резко сокращалась.

«Сегодня сравнение кажется нелепым. Экономика Украины в первом квартале сократилась почти на 18% от годового объема. Поляки втрое богаче, чем украинцы», - пишет The Economist.

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Издание отмечает, что такая ситуация стала следствием геополитики – Россия в свое время не обращала внимания на сближение Польши с Западом, однако европейский выбор Украины привел к незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе. Вместе с тем в статье отмечают, что реформы также имеют большое значение.

«Одним уроком из Польши есть необходимость реструктуризировать долги. Благодаря сокращению соотношения польского долга к ВВП с 83% в 1990 году до 56% в 1993 году, обязательства по обслуживанию долгов не подорвало экономику», - пишут в статье.

The Economist отмечает, что украинское правительство ведет переговоры со своими кредиторами, чтобы уменьшить бремя обслуживания долга, однако для экономического прогресса Украине необходимо списание большей части задолженности перед частными кредиторами.

«Опыт Польши также указывает на необходимость щедрого финансирования», - говорится в статье.

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В частности, в период с 1990 по 2000 год только Китай, Индия и Египет получили больше иностранной помощи, чем Польша.

«В Украине МВФ до сих пор остается единственным крупным источником финпомощи. Он заявляет, что потребности Украины составляют $40 млрд помощи в виде облегчения бремени задолженности и займов; настоящие потребности является еще выше», - отмечает The Economist.

В статье отмечают, что США могут предоставить сумму гораздо выше, чем $2 млрд. Вместе с тем $1,8 млрд от ЕС также является, по сути, упущенной возможностью.

«Как и в Польше, финансирование должно быть связанным с долгосрочными структурными реформами», - отмечает издание, добавив, что некоторые сдвиги украинскому правительству уже удались, однако коррупция, нечеткое законодательство и незначительные расходы на образование и здравоохранение до сих пор мешают стране развиваться.

«Параллели между Украиной и Польшей не являются точными. Польша в 1990-х годах не теряла территорию из-за вторжение, и не была чувствительна к экономическому шантажу России», - отмечают в статье, подчеркнув, что Запад не может направлять в Украину бесконечный поток средств без каких-либо условий, и не может отказаться от помощи стране, пораженной военной агрессией.

«Пакет гуманитарной помощи Украине должен быть предложен независимо от реформ, необходимых для финансирования. С начала кризиса ЕС и его государства-члены внесли лишь €139 млн помощи. В 2011 году Европейская комиссия предложила больше средств для помощи фермерам-производителям салата, которые пострадали от вспышки кишечной палочки», - резюмирует издание.