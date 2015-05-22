Реальные доходы россиян ускорили падение

В апреле 2015 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) сократились в годовом исчислении на 4%, отмечается в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране. Таким образом, реальные доходы россиян снижаются шестой месяц подряд — в последний раз их прирост в годовом исчислении отмечался в октябре 2014 года, пишет РБК.

Более того, с начала 2015 года сокращение реальных доходов россиян с каждым месяцем ускоряется: в январе 2015 года они сократились в годовом исчислении на 0,8%, а феврале — на 1,6%, в марте — на 1,8%, в апреле — на 4%. В целом по итогам первых четырех месяцев 2015 года доходы населения сократились на 2,2%, тогда как за весь 2014 год — на 0,8%.

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При этом номинальные денежные доходы россиян в апреле 2015 года выросли до 30,57 тыс. руб. на душу населения, что на 8,6% больше, чем было в апреле 2014 года. Средняя по России номинальная заработная плата в апреле 2015 года, по оценке Росстата, составила 32,805 тыс. руб., что на 1% больше, чем было в апреле 2014 года, и на 0,5% больше, чем в марте 2015 года.

При этом реальная начисленная зарплата, то есть ее покупательная способность в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги, упала в апреле 2015 года к апрелю предыдущего года на 13,2%. По данным Росстата, годовая инфляция к концу апреля 2015 года составила 16,4%, продукты же подорожали за тот же год сразу на 24,4%.

Только в апреле цены в России выросли в среднем на 0,5%, в том числе на продукты — на 0,3%.

В результате падения платежеспособного спроса оборот розничной торговли в России в апреле 2015 года сократился до 2,16 трлн руб., что на 2,6% меньше, чем в марте 2015 года, и на 9,8% меньше, чем в апреле 2014 года. При этом почти половину всех денег (1,066 трлн руб.) россияне в апреле потратили на продукты и табачные изделия.

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Суммарная задолженность по заработной плате на 1 мая 2015 года составила 2,934 млрд руб., что на 0,4%, или 13 млн руб., меньше, чем было месяцем ранее. При этом задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней практически утроилась — с 44 млн до 113 млн руб.​

Почти половина всей задолженности по зарплате (1,315 млрд руб.) приходится на предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам.