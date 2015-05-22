МВФ поддерживает отмену спецпенсий в Украине

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, об этом на встрече с министром социальной политики Павлом Розенко сказал руководитель миссии МВФ Николай Георгиев.

«Мы поддерживаем Вашу инициативу относительно отмены спецпенсий. Это действительно важный шаг для обеспечения справедливости в пенсионном обеспечении», - цитирует Георгиева пресс-служба.

Согласно сообщению, кроме законопроектов по пенсионной реформе, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду на следующей пленарной неделе, стороны также обсудили ход реформы системы предоставления субсидий в Украине.

«Общее количество хозяйств, которые смогут получить субсидии, в текущем году составляет 3-4 миллиона семей», - отметил Розенко.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ начала работу в Украине 12 мая. Итогом работы миссии должен стать доклад об экономическом положении Украины и выполнении страной Меморандума о сотрудничестве в части финансовой стабилизации и проведения переговоров о реструктуризации части государственного долга в объеме порядка 23 млрд долл.

Кабинет министров 30 апреля внес в парламент законопроекты по пенсионной реформе, которые предусматривают полную отмену с 2016 года специальных пенсий для прокуроров, таможенников, налоговиков, чиновников всех уровней, в том числе народных депутатов, а также запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования.

По словам Розенко, в кулуарах Верховной Рады депутаты обращаются к нему с призывом не отменять специальные пенсии. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также сделало вывод о недопустимости отмены спецпенсий.