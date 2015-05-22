В Минюсте рассказали, как решили проблему с очередями для подачи Формы 4

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

«Мы подсчитали, что форму 4 должны подать 1,179 млн. предприятий. На сегодняшний день Форму 4 подали только 60 тысяч. Принятый парламентом Закон о продлении срока подачи этой формы решает проблемы с очередями и злоупотреблениями. Действительно, времени было недостаточно. Действительно, очереди были очень большие, Минюсту стали известны факты о якобы злоупотреблениях. Это была недопустимая ситуация. Мы очень благодарны парламенту за поддержку законопроекта 2896», - сказала Наталья Севостьянова в пятницу на брифинге в Киеве.

По ее словам, данный закон также оставляет норму подачи непосредственно юрлицом информации о бенефициарном собственнике. «Данный закон предусматривает освобождение от обязательства подавать сведения по Форме 4 о конечных бенефициарных собственниках религиозные организации, государственные и коммунальные предприятия, юрлиц, участниками которых являются исключительно физлица, если конечными бенефициарными собственниками и являются эти физлица», - рассказала первый замминистра.

Таким образом, в настоящее время насчитывается около 700 тысяч предприятий, которым не надо подавать Форму 4. «Считаем, что проблема будет решена для тех, кто пострадал из-за очередей на подачу форму. Надеемся, что на протяжении определенного срока – 4-х месяцев - все успеют подать данную форму», - отметила Севостьянова.

Она напомнила, что был определен срок до 25 мая для подачи Формы 4 с указанием, кто является бенефициаром в конкретном юрлице для внесения изменений в госреестр.

По словам Севостьяновой, Форма 4 с октября существовала несколько в ином виде, но те юрлица, которые ее подавали, новую форму, появившуюся в мае этого году в связи с изменением термина с «конечный выгодополучатель» на «конечный бенефициар», подавать не должны. «Если вы до апреля или мая подали форму старого образца, вам не нужно повторно это делать», - пояснила первый замминистра.