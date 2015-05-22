Яресько: барьер в переговорах с кредиторами преодолен, мы на пути к соглашению

Министр финансов Украины Наталия Яресько дала понять, что переговоры с кредиторами о реструктуризации долга находится на пути достижения соглашения.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на агентство Bloomberg.

Советники Минфина, которые не собирались с комитетом кредиторов около месяца, планируют встречу в Лондоне на следующей неделе. Такое решение было принятого после того, как группа кредиторов во главе с Franklin Templeton раскрыла свое членство в понедельник, сообщила Яресько. В понедельник собираются встретиться компании Lazard Ltd. и Blackstone Group International Partners LLP, которая представляет комитет кредиторов в переговорах.

"Советники планируют график встреч прямо сейчас и надеются запланировать прямую встречу сразу после этого", – сказала Яресько.

BlackRock Inc., владелец украинских облигаций, который не входит в комитет кредиторов, заявил, что инвесторы не должны исключать сокращение долга, если они не хотят вернуться к переговорам в следующем году.

Также министр отметила, что "тон" общения между сторонами смягчился, поскольку на этой неделе группа кредиторов раскрыла имена трех других участников - BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Co. и T. Rowe Price Associates Inc.

"Теперь, когда имена группы кредиторов были обнародованы, что означает преодоление нами барьера и то, что переговоры могут начаться должным образом", - сказала Яресько.

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В пятницу, 22 мая, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил изданию The Financial Times, что украинское правительство готово использовать полномочия, которые предоставила им Верховная Рада, позволив вводить мораторий на выплаты по внешнему долгу.

Ранее издание Financial Times писало, что инвесторы сомневаются в реструктуризации долгов Украины в июне.

В феврале 2015 года Яресько заявляла, что в рамках реструктуризации долга Украина хочет сэкономить $15 млрд за 4 года за счет переговоров с кредиторами.