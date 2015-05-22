Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2083.6853 (22 мая – 2067.8827)

100 EUR – 2326.2263 (22 мая – 2302.1738)

10 RUR – 4.1849 (22 мая – 4.1424)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,80/21,00 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,9770/23,1940 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4150/0,4190 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,8369 грн/долл., к этому часу было заключено 504 сделки на сумму 377,62 млн долл.