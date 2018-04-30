Баланс недели: долговые войны, разрыв "братских" экономик и кадровые перестановки

Главным экономическим событием минувшей недели стало предоставление правительству Радой права на введение моратория по выплате внешних долгов страны. Переговоры с кредиторами о реструктуризации внешней задолженности в 15,3 млрд долл., являющейся одним из главных условий программы МВФ, затянулись. А это ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество с Фондом.

Несмотря на громкие заявления министра финансов США Джейкоба Лью и инвесторов с мировым именем (среди них - Джордж Сорос) о важности достижения соглашения между Украиной и частными кредиторами, последние, по всей видимости, заняли жесткую позицию.

Согласно последнему заявлению Министерства финансов, Комитет кредиторов - владельцев внешних долговых обязательств Украины выразил неготовность участвовать в переговорах. Минфин напомнил, что Украина и владельцы ее долговых бумаг должны договориться о проведении реструктуризации с достижением приемлемого уровня долговой нагрузки и обслуживания долга в рамках программы с Международным валютным фондом до июня.

В условиях, когда увещевания финансистов не возымели должного эффекта в отношении переговоров о реструктуризации украинского долга, правительство начало поиск рычага давления. И - нашло.

Верховная Рада по представлению правительства приняла два закона, позволяющих Кабмину до 1 июля 2016 года воспользоваться правом на введение моратория на выплату внешних долгов.

«Законопроекты, которые были приняты, просто предоставляют правительству возможность в случае необходимости остановить выплаты по этим кредитам в процессе переговоров. Если, например, наши переговоры не будут своевременно доведены до конца, если мы будем не в состоянии прийти к решению на прозрачной, добросовестной основе, тогда это - рычаг, который мы можем использовать», - отметила министр финансов Наталья Яресько.

Она пояснила, что мораторий будет касаться только конкретного списка международных коммерческих обязательств, не включающего обязательства государственных банков, «Укрзализныци» и украинские внутренние долги.

По словам Яресько, правительство может воспользоваться своим правом приостановить выплаты по внешним обязательствам коммерческим кредиторам в рамках принятых Верховной Радой законов, если переговоры о реструктуризации не будут успешно завершены в установленные сроки.

По словам исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, еврооблигации Украины на общую сумму порядка 7 млрд долл., держатели которых уклоняются от участия в переговорах с украинскими властями о реструктуризации, могут находиться в собственности прежней или нынешней политической элиты страны или олигархов, что и является причиной саботажа переговоров с их стороны.

«Могут быть совершенно различные варианты. Вплоть до того, что облигации могут находиться на руках прежнего руководства государства. Они могут находиться в руках нынешних политических элит или украинских олигархов. Они могут находиться в руках у совершенно неожиданных третьих лиц, потому что размещение шло на первичном рынке. Кто-то покупал, кто-то продавал. Их пытались сбрасывать достаточно быстро, потому что сейчас на рынке за 1 доллар наших обязательств дают не более 50 центов. Они перекочевали из рук в руки не единожды», - сказал Устенко.

По мнению эксперта, затягивание переговоров обусловлено тем, что Украина вынуждена настаивать на трех компонентах реструктуризации – отсрочке погашения долга, снижении купона и номинала облигаций, в то время как кредиторы тянут время, надеясь на мягкую реструктуризацию, предполагающую только отсрочку погашения облигаций.

«Идут переговоры прежде всего с Franklin Templeton, у них на руках 8 млрд из тех 18 млрд долл. евробондов, которые обращаются на рынке. 3 млрд находятся в руках Российской Федерации. Другие 7 млрд могут быть совершенно распорошены, и одно из наибольших переживаний, которые есть в офисе Министерства финансов и премьер-министра Украины, состоит в том, что до сих пор не идентифицировались самостоятельно владельцы этих 7 млрд долл. И это странно, потому что обычно самоидентификация происходит быстро. Представьте себе, что ваш банк хочет снизить депозит – вы сразу дадите о себе знать», - пояснил Устенко.

Так или иначе, выход из сложившейся ситуации может быть исключительно договорным, поскольку Украине не хватает около 40 млрд долл. для погашения своих долговых обязательств в течение следующих 4 лет.

Переговоры о реструктуризации, согласно договоренностям Украины и МВФ, должны снизить долговую нагрузку на 15,3 млрд долл. в период действия четырехлетней программы.

Таким образом, существует три варианта развития событий - предоставление МВФ дополнительного финансирования на 15,3 млрд долл., достижение договоренности о реструктуризации с кредиторами на эту сумму, или закрытие программы МВФ и дефолт Украины. И если кредиторы хотят первого, МВФ - второго, то Украину устроит все, кроме третьего.

Долгожданная помощь Запада и недовольные валютные заемщики

В начале минувшей недели правительство Украины подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий на 1 млрд долл. Это стало не первым подобным шагом США в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.

Таким образом, при условии успешного проведения реформ Украина до конца года может получить еще 1 млрд долл. кредитных гарантий.

«Если Украина продолжит делать конкретные шаги по внедрению экономических реформ, а также будет отвечать определенным условиям сотрудничества, Конгресс США рассмотрит возможность предоставления дополнительных гарантий на сумму до 1 млрд долл. до конца 2015 года», - сказал посол США Джефри Пайетт.

Кроме того, Европейская комиссия и правительство Украины на четвертом саммите Восточного партнерства в Риге подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.

При этом первый транш в размере 600 млн евро должен поступить уже в начале лета.

Предоставление макрофинансовой помощи от США и ЕС, безусловно, является значительным вкладом в стабилизацию финансовой системы нашей страны.

Между тем, первые признаки оживления банковской системы в виде прироста гривневых депозитов в апреле омрачаются популистскими заявлениями депутатов и попытками рассмотреть законопроект о конвертации в гривню обязательств по кредитам в валюте.

На фоне протестов заемщиков в центре Киева Верховная Рада все же рассмотрела и отправила на третье чтение законопроект, определяющий порядок конвертации обязательств по потребительским кредитам.

Документом предусмотрено, что конвертация выполняется путем замены валютных обязательств по потребкредитам на гривню по курсу Нацбанка на день подписания кредитного договора. Кроме того, кредиторам запрещается отчуждать недвижимое имущество по валютным кредитам.

По оценкам Независимой ассоциации банков Украины, принятие закона о конвертации валютных кредитов граждан повлечет немедленные убытки банковской системы от курсовой разницы до 100 млрд грн, окажет давление на валютный рынок и может испортить отношения Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом.

Как бы то ни было, в конечном итоге конвертация валютных кредитов путем давления на банковскую систему ударит по карману каждого украинца с мультипликативным эффектом.

В этом случае остается надеяться на благоразумие народных избранников и их способность принимать политически непопулярные решения в сложное для страны время.

При этом технические законы, касающиеся монетарного регулирования и являющиеся частью договоренностей с МВФ, парламент хоть и со скрипом, но принимает.

В частности, 19 мая был принят закон об институциональной способности Национального банка, увеличивающий его независимость и ограничивающий авансовые перечисления денег в госбюджет. Данная инициатива дает возможность НБУ сконцентрироваться на выполнении своих непосредственных функций - достижении приемлемого уровня курса национальной валюты, а в перспективе - и инфляции.

Разрыв «братских» экономик: падение товарооборота и долговые споры с РФ

На фоне предоставления правительству Украины права на мораторий по выплате внешних долгов российские СМИ немедленно начали тиражировать информацию о якобы «техническом дефолте» Украины, вторя премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который назвал решение Верховной Рады именно техническим дефолтом и пригрозил судебными тяжбами. При этом Россия является держателем украинских евробондов на 3 млрд долл., выпущенных правительством Януковича со сроком погашения в декабре текущего года. Кроме того, общий объем коммерческой задолженности Украины перед Россией составляет около 25 млрд долл., которая также может стать объектом моратория на погашение.

Устенко отметил, что при погашении долга по евробондам перед РФ, которая уже заявила о своем нежелании участвовать в переговорах о реструктуризации, но может в любой момент потребовать погашения долга досрочно в рамках договора, поможет ускорить процесс переговоров, поскольку в таком случае у Franklin Templeton, поддерживающего реструктуризацию, будет необходимое большинство голосов среди кредиторов.

На фоне долговых споров Госстат опубликовал данные о товарообороте с Россией в первом квартале 2015 года, который снизился на 63%. При этом экспорт в Россию составил 1,04 млрд долл., а импорт - 1,4 млрд долл.

Россия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины - на нее пришлось 11,1% экспортных поставок и 16% импорта за отчетный период.

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев подчеркнул, что Россия больше не собирается настаивать на отсрочке имплементации Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, но будет применять тарифные барьеры в отношении товаров из Украины.

Несмотря на это, нынешняя тенденция свидетельствует о скорой потере Россией статуса ключевого торгового партнера Украины, несмотря на все попытки сорвать или отсрочить процесс интеграции экономики нашей страны с экономикой ЕС.

Новые главы АМКУ и ФГИ

На минувшей неделе произошел ряд знаковых событий в кадровых вопросах: Верховная Рада проголосовала за назначение главой Фонда госимущества бывшего руководителя Государственной фискальной служба Игоря Билоуса, уволившегося по собственному желанию после проведения служебного расследования в отношении руководства налоговой.

Кроме того, парламент назначил и нового главу Антимонопольного комитета, которым стал заместитель главного юрисконсульта «Арсилор Миттал Кривой Рог» Юрий Терентьев.

Вакантные до недавнего времени должности являются крайне важными для Украины в условиях готовящейся масштабной приватизации и общей неэффективности работы АМКУ.

В то же время, выбор кадров на важные позиции в государственных органах не снял ряд вопросов. В частности, работа Государственной фискальной службы под руководством Билоуса была признана неэффективной на правительственном уровне. Тем не менее, по прошествии нескольких месяцев бывший инвестбанкир возглавил ФГИ. При этом указанные назначения вместе с неразберихой в Министерстве экономического развития и торговли с увольнением советников главы ведомства Саши Боровика и Яники Мерило свидетельствуют об определенной тенденции кадровой политики Кабмина, которая не отличается последовательностью и может стать предметом для серьезной критики.

Максим Шевченко (УНИАН)