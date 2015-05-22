Росстат: Падение реальных доходов россиян ускоряется

Показатель снижается шестой месяц подряд: последний раз его прирост отмечался в октябре 2014 года.

При этом происходит ускорение сокращения реальных доходов россиян с каждым месяцем. Если в январе 2015 года реальные доходы россиян сократились в годовом исчислении на 0,8%, то в феврале уже - на 1,6%, в марте - на 1,8%, сообщает Русская служба ВВС.

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В 2014 году доходы снизились на 0,8% в реальном выражении по сравнению с 2013 годом. В 2013 году был зафиксирован рост на 4%.