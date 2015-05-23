Медведев считает, что власти Украины не собираются гасить долги правительства Януковича

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу.

"Да, практически незадолго до того переворота, который случился на Украине. В отношении суверенного долга, здесь всё понятно. Недавно мы обсуждали это у президента. Они обязаны платить по этому долгу, срок платежа наступает в конце этого года. У нас есть основания для того, чтобы взыскивать этот долг прямо сейчас, потому что они уже нарушили условия договора (но мы этого не делали), так называемые ковенанты, касающиеся отношения долга, накопленного государством к объёму ВВП. Ну и, наконец, они обязаны, естественно, исполнять все платёжные повинности, которые из этого кредита вытекают, то есть платить проценты в соответствии с тем графиком, который существует", - сказал Медведев.

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"Последнее заявление очень противоречивое, которое сделали Верховная Рада и правительство Украины. Вроде бы они говорят о частных заимствованиях, но в то же время намекают на то, что они не собираются гасить долги правительства Януковича. Это выглядит практически как отказ большевиков платить по долгам царского правительства", - считает он.

При этом он заявил, что если это действительно будет таким образом оформлено, это безусловно означает дефолт Украины и безусловно повлияет на процесс договорённости с Международным валютным фондом. "Мы займём максимально жёсткую позицию в этом случае и будем отстаивать наши национальные интересы", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что так называемые частные кредиты выданные "не совсем частные", потому занимали российские банки, в том числе банки с госучастием.

"Значит, нам и эти долги небезразличны. Мы их будем взыскивать. Банки будут пользоваться всем инструментарием, который существует, в том числе, естественно, и судебными процедурами", - отметил Медведев.

При этом он считает, что решения Верховной Рады о моратории на возвращение кредитов "достаточно для того, чтобы потребовать досрочного взыскания этих долгов".

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2015 года Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года.