На торгах в понедельник, 25 мая, курс доллара к иене достиг двухмесячного максимума на фоне публикации отчета об инфляции в США, превзошедшего прогнозы аналитиков, передает Reuters.

Так, доллар подорожал на 0,07 процента - до 121,62 иены, ранее достигнув 121,78 иены. Подъем выше 122,04 приведет доллар к восьмилетнему пику против иены. Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,24 процента до 96,241.

Читайте такжеУкраина vs кредиторы: стрижка или дефолт Базовая инфляция потребительских цен в США в апреле выросла на 0,3 процента, что было максимальным ростом с января 2013 года. С учетом этого, председатель ФРС Джанет Йеллен в пятницу заявила, что центробанк США готов поднять ставки в этом году.

Курс евро снизился на 0,24 процента до $1,0989, ранее упав до месячного минимума $1,0964 на фоне вероятности дополнительных стимулирующих мер Европейского центробанка, опасений за финансовое положение Греции и повышенного спроса на доллар.

Фунт стерлингов вырос на 0,05 процента до $1,5493, потеряв в начале торгов более 1 процента. Австралийский доллар подешевел на 0,04 процента до $0,7827.