В Финляндии резко повысят налоги на «вредные для здоровья» товары

Новое правительство Финляндии намерено значительно поднять налоги на все товары, которые вредят здоровью, передает агентство Yle.

Это будет сделано для того, чтобы облегчить подоходные налоги. Правительство намерено также предложить совершенно новые статьи налогообложения.

Новые направления налоговой политики подразумевают, к примеру, резкое повышение акцизов на табачные изделия.

Читайте такжеВ Финляндии придумали, как бороться с российской пропагандойУжесточая налоги на всю продукцию, которая вредит здоровью, правительство хочет сделать более привлекательными труд и предпринимательство.

Один лишь налог на табачные изделия приносит в финскую казну значительные доходы - в 2014 году почти 800 млн евро.

По данным Yle, власти намерены представить и совершенно новые «вредные для здоровья» объекты для налогообложения.