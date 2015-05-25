Торговая палата США просит правительство продолжить рассмотрение "сигаретного" спора с Австралией

Торговая палата США ценит и поддерживает участие Украины в рассмотрении в рамках Всемирной торговой организации спора с Австралией относительно защиты торговых марок – об этом идет речь в письме главы Торговой палаты США Мирона Брильянта от 19 мая 2015 г. на имя министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

Речь идет о споре вокруг решения Австралии ввести «единую пачку» сигарет – без нанесения брендов и торговых марок. С 2012 г. в рамках Всемирной торговой организации данный спор рассматривается на специальной панели ВТО, в которой также участвуют Европейский Союз, США, Япония и еще более 30 стран.

"Мы верим, что введение Австралией «единой упаковки» подрывает законную защиту интеллектуальной собственности, не ведет к улучшению общественного здоровья, нарушает международные соглашения и создает опасный прецедент для других отраслей", – заявил в своем письме глава Торговой палаты США Мирон Брильянт.

Данную позицию поддержали и многие другие американские ассоциации, в т.ч. Национальная ассоциация производителей США, Национальный совет по внешней торговле, Совет США по международному бизнесу.

Все они акцентируют внимание на ценности торговых марок и необходимости их защиты – для развития конкуренции и свободного рынка, на противоречии действий Австралии ключевым соглашения ВТО – в частности, TRIPS (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности).

Также представители американского бизнеса обращают внимание Украины на то, что речь в данном споре не идет о том, чтобы «привлечь Австралию к ответственности», а о содержании и правильном понимании гарантий защиты прав интеллектуальной собственности.

В украинских министерствах также разделяют данную позицию. Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и Министерство аграрной политики уже высказались против преждевременного отказа Украины от участия в данном споре.

Так, первый замминистра аграрной политики Ярослав Краснопольский спрогнозировал, что данное решение «ухудшит инвестиционный имидж Украины в системе решения споров ВТО, создает риски введения другими странами аналогичных решений в т.ч. на других рынках (алкогольных напитков, пищевых продуктов), ограничит доступ на рынки других стран товаров украинских потребителей». А также приведет к росту доли контрабандной и поддельной продукции на соответствующих рынках.