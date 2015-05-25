Украинцы стали значительно хуже оценивать свое материальное положение – исследование

Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

Согласно исследованию, украинцы значительно хуже стали оценивать свое текущее материальное положение – соответствующий индекс опустился на 4,6 п. – до 23. При этом индекс ожиданий развития экономики вырос на 0,8 п. – до 45.

Кроме того, украинцы в апреле стали более оптимистичными в оценке динамики безработицы и инфляции – соответствующие показатели снизились на 0,02% и 0,01% соответственно.

По мнению аналитиков GfK Ukraine, рост цен негативно отражается на текущем материальном положении граждан, при этом несколько улучшаются экономические ожидания. Дальнейшая динамика потребительских настроений в значительной степени будет зависеть от того, насколько правительству и Нацбанку удастся сдерживать инфляцию мерами жесткой фискальной и монетарной политики, не препятствуя восстановлению деловой активности.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2015 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилась до 14% с 10,8%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении (против апреля 2014 года) инфляция ускорилась до 60,9% с 45,8%, зафиксированных в марте этого года против марта 2014 года.

С начала года, за январь-апрель, инфляция составила 37,1%.

Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5% с 2,3%, озвученных в январе этого года, и оценивает падение ВВП страны в 2014 году в 6,8%.