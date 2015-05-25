Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Курс продажи безналичного доллара США на текущей неделе может колебаться в диапазоне 20,5–22,3 грн, наличного – 22–23 грн, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в случае ситуативных колебаний НБУ располагает запасом инструментов для стабилизации ситуации – от «урезания» заявок на покупку и снижения ликвидности, до реализации накопленных резервов для удовлетворения спроса.

Читайте такжеУкраинцы стали значительно хуже оценивать свое материальное положение – исследованиеВместе с тем, аналитики отмечают снижение торговых оборотов на прошлой неделе, что можно интерпретировать как ослабление притока валюты в страну. При этом, действительно, неопределенность с реструктуризацией госдолга и сохраняющийся спад в экономике ограничивают экспортеров от завода средств. Также следует учесть высокую стоимость кредитных средств, которая вынуждает прибегать к продаже валюты для пополнения ликвидности бизнеса. Если торговые объемы сохранятся на низком уровне, то это может стать неприятным сигналом для наличного рынка и для покупателей.

Курс продажи наличного евро на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 24,1–26,1 грн. Ключевое влияние на динамику валюты будет оказывать конъюнктура мирового рынка, что будет ретранслироваться через кросс-курс доллар/гривня.

Динамика гривни относительно российского рубля будет формироваться под влиянием курса доллар/гривня, а также тенденций самого рубля к мировым валютам. Курс продажи наличного рубля может колебаться в рамках 0,44-0,47 грн.