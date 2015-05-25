Экономика России продолжает падать

В России в апреле 2015 года уверенно продолжалось падение реальных зарплат, частного потребления и инвестиционного спроса. Падение внутреннего спроса транслировалось в еще более глубокий спад выпуска товаров и услуг на внутренний рынок.

Эксперты не верят ни в квартальный рост российского ВВП в 2015 году, ни в возврат экономики к быстрому подъему в 2016-м, ожидая, что ее спад перейдет в затяжную стагнацию, пишет Коммерсантъ.

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Общее сокращение внутреннего спроса в апреле, по оценке ING Eurasia, составило 7,4% против 6,8% в марте 2015 года. Частное потребление в рознице в апреле сократилось на 9,8% (в марте — на 8,7%). Заметно быстрее стал снижаться спрос на непродовольственные товары.

Отношение выплат по накопленным банковским долгам к доходам домохозяйств в 2015 году стало рекордным — это объясняет отказ от новых потребительских кредитов. Падение реальных зарплат даже на фоне замедления инфляции в годовом выражении ускорилось с 10,6% в марте до 13,2% в апреле, а их номинальный рост снизился до 1%.

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"То, что произошло с промышленностью и услугами в апреле, является чистым эффектом сокращения доходов. Индексации зарплат в бюджетном секторе в этом году не было, а индексация пенсий была недостаточной — основу потребительской корзины пенсионеров составляют продукты питания",— отмечает Сергей Улатов из представительства Всемирного банка.