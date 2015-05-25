Гривня на межбанке опустилась до 21,20 за доллар

В понедельник, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,85/21,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, торги по доллару практически не проводятся по причине выходного дня в США, к этому часу зарегистрирована только одна сделка на сумму менее 10 тыс. грн.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,87/23,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,417/0,422 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 20,8369 грн/долл., к этому часу заключена одна сделка.