ЕИБ выделит Украине €400 миллионов кредита на развитие инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине рамочный кредит для восстановления и развития муниципальной инфраструктуры страны в размере 400 млн евро, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение совет директоров ЕИБ принял 19 мая текущего года.

«Проект призван продлить жизнь критической городской инфраструктуре в секторах энергетики, водоснабжения и санитарии, снижения потерь, повышения энергоэффективности, снижения интенсивности выбросов парниковых газов, а также содействия безопасности энергии и водоснабжения», - говорится в сообщении банка.

В ЕИБ также подчеркнули, что указанное финансирование будет поощрять экономические и отраслевые реформы и устойчивое развитие в Украине. Также сообщается, что общая стоимость проекта оценивается в 800 млн евро, а партнером по его разработке с украинской стороны выступает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил решение о предоставлении Украине кредитов на общую сумму 1 млрд евро как части пакета на 3 млрд евро специальных мер для страны на период 2014-2016 года.

Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

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ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.